Maltempo: Ronzulli (Fi), 'cordoglio e vicinanza a famigliari vittima, grazie ai soccoritori'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Cordoglio e vicinanza ai famigliari della sedicenne uccisa da un albero nel Bresciano, vittima di questa nuova maledetta ondata di maltempo. Grazie ai soccorritori e ai cittadini che in queste ore difficili si stanno prodigando per aiutare gli altri, ai tanti valorosi sindaci e amministratori locali che sono al lavoro per sostenere in Lombardia e non solo chi ha subito danni o semplicemente ha paura. Forza, siete l’Italia migliore!". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.