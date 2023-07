Maltempo: Ruffino (Az), 'bene centrodestra scopre emergenza'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Ieri il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha lanciato l’allarme per la tropicalizzazione del clima in Italia, oggi il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, denuncia l’esistenza di una questione climatica. Dopo anni di negazionismo, a...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Ieri il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha lanciato l’allarme per la tropicalizzazione del clima in Italia, oggi il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, denuncia l’esistenza di una questione climatica. Dopo anni di negazionismo, anche il centrodestra riconosce nel clima il rischio più grave che incombe non solo sull’Italia. C’è da credere che la maggioranza sarà conseguente negli atti politici e legislativi in discussione in Parlamento e in Europa. È una svolta importante da salutare positivamente. Perché la grandine e le temperature asfissianti non sono né di destra né di sinistra ma colpiscono e danneggiano tutti". Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione.