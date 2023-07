Maltempo: Ruffino (Az), 'governo non ascolta e dimentica amministratori'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Le imprese, le aziende agricole, i privati e i Comuni sono vittime di un governo che in commissione non ha voluto ascoltarci. Nonostante la nostra piena collaborazione, la volontà di non perdere tempo, di intervenire per dare un segnale dopo questo lungo peri...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Le imprese, le aziende agricole, i privati e i Comuni sono vittime di un governo che in commissione non ha voluto ascoltarci. Nonostante la nostra piena collaborazione, la volontà di non perdere tempo, di intervenire per dare un segnale dopo questo lungo periodo di silenzio. Ora servono, servivano già ieri e l’altro ieri, velocità, risorse che non ci sono o sono poche. Cola a picco anche la struttura sub commissariale che certamente avrebbe contribuito, attraverso Comuni, province e unioni a velocizzare tempistiche e procedure. Bocciato poi l’emendamento che conferisce la delega nei confronti dei Comuni per la realizzazione di opere necessarie alla ricostruzione pubblica. Come pure l’emendamento che chiede di non utilizzare 100 milioni dal fondo di contrasto alla siccità. Si prende da una parte per tamponare dall’altra, e lo si fa in ritardo e con arroganza, sfiduciando quegli enti locali che durante l’alluvione sono intervenuti, sindaci in testa". Così Daniela Ruffino, deputata di Azione e capogruppo in commissione Ambiente a Montecitorio.