Maltempo: Ruffino, 'basta polemiche, Meloni vari task force'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Trovo avvilenti le polemiche di queste ore scatenate da destra e sinistra sulla tragedia che ha colpito la popolazione dell’Emilia-Romagna. Un Paese serio si unisce quando il maltempo mette drammaticamente in gioco il suo futuro. Il Governo ha il dovere di fare scelte veloci e responsabili per dare sollievo all’emergenza, ma ancora più ha il dovere di affrontare la questione del cambiamento climatico senza più il paraocchi dell’ideologia. Benvenuto al ministro Pichetto che oggi ha con schiettezza riconosciuto che quanto accade è frutto del cambiamento climatico e questo e non altri è il tema da affrontare". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Azione-Italia viva.

"Dalla presidente Meloni -aggiunge- ci attendiamo la costituzione di una task force politica, bipartisan, per stendere una serie di proposte da tradurre in progetti operativi scansionati in tempi ravvicinati. Le opposizioni hanno il dovere di dare il loro contributo, al netto di critiche sempre auspicabilmente costruttive, su una materia che tocca la vita quotidiana del Paese e dei suoi abitanti, proviamo una volta, maggioranza e opposizioni, a offrire l’immagine seria di una grande democrazia e non del solito asilo Mariuccia".