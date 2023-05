Maltempo, Salvini: 99% di politica e sindacato è compatto

Bologna, 20 mag. (askanews) – “Il 99% della comunità politica, sindacale, imprenditoriale e associativa sta dando una dimostrazione di estrema compattezza” per affrontare l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. “Poi esci di qua e ci sono cinque urlatori che ce l’hanno col mondo e che anche in contesti come questi riescono a far polemiche, a buttarla in caciara e in politica… sono cinque su 60 milioni, in democrazia è un tasso assolutamente accettabile”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante un incontro in prefettura a Bologna per fare il punto sui danni del maltempo in Romagna. Ad attenderlo, fuori dalla prefettura, alcuni contestatori di Potere al popolo.