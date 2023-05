Maltempo, Salvini: su tema acqua pronti a altri progetti nel 2023

Bologna, 20 mag. (askanews) – “Noi sul ‘tema acqua’ come Pnrr e come Mit abbiamo già progettati, approvati e finanziati centinaia di interventi. Se avremo capienza di ulteriori soldi abbiamo altrettanti progetti pronti e cantierabili nell’arco del 2023. Come capacità di spesa e di apertura dei cantieri il ministero è pronto a intervenire in tutta Italia per la messa in sicurezza dei territori”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un incontro in prefettura a Bologna assieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.