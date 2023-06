Maltempo: Santanché, 'commissario? Serve tempo per scelta giusta'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Per la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione "serve il tempo giusto per fare la scelta giusta". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, al termine dell'incontro fra il governo e i territori alluvionati di Emilia Roma...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Per la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione "serve il tempo giusto per fare la scelta giusta". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, al termine dell'incontro fra il governo e i territori alluvionati di Emilia Romagna, Marche e Toscana. "La decisione sul commissario – ha aggiunto – non spetta a questo tavolo. Ora ci sono problemi più urgenti da poter risolvere. Conosco il presidente del Consiglio e sono certa che farà la scelta migliore".

"La situazione è molto complicata ma l'atmosfera è stata buona – ha spiegato ancora parlando della riunione -. Tutti i partecipanti hanno riconosciuto come il governo sia stato molto presente e soprattutto veloce. Il tavolo sarà permanente, come ha detto il presidente Meloni. Ora bisogna fare una tempestiva valutazione dei danni".