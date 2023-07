Maltempo: Scarpa (Pd), 'grave che capogruppo Lega a Venezia scherzi su grandinate'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Venezia, Alex Bazzaro, sente l'urgenza di scherzare sulle grandinate straordinarie di questi giorni. Oltre che un minimo senso della realtà manca completamente il rispetto per gli agricoltori devastati d...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Venezia, Alex Bazzaro, sente l'urgenza di scherzare sulle grandinate straordinarie di questi giorni. Oltre che un minimo senso della realtà manca completamente il rispetto per gli agricoltori devastati dalla grandine, o per chi si trova a pagare migliaia di euro di danni a edifici e auto, o ancora per chi purtroppo è arrivato a perdere un proprio caro a causa delle tempeste di questi giorni". Così Rachele Scarpa, deputata del Partito democratico.

"Vada Bazzaro a dire a loro, se ha coraggio, che è tutto normale e che devono smetterla di allarmarsi. Mi vengono i brividi pensando che una delle città più esposte al mondo alle conseguenze dei cambiamenti climatici sia governata da negazionisti del suo tenore. Al Veneto serve urgentemente un piano di adattamento climatico urgente e tempestivo, non la classe dirigente deliberatamente ignorante e arrogante che la Lega ha la faccia tosta di esibire anche di fronte al dramma di questi giorni", conclude l'esponente dei dem.