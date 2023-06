Maltempo: Schlein, 'commissario e no politicizzazione'**

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Oggi i sindaci dell'Emilia Romagna sono tornati a chiedere al governo di non aspettare oltre per avere un commissario per l'emergenza. Domani sarà un mese dalla seconda alluvione. Chiedo al governo di fare in fretta, quelle zone aspettano risorse. N...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – "Oggi i sindaci dell'Emilia Romagna sono tornati a chiedere al governo di non aspettare oltre per avere un commissario per l'emergenza. Domani sarà un mese dalla seconda alluvione. Chiedo al governo di fare in fretta, quelle zone aspettano risorse. Non si può politicizzare la ricostruzione". Così Elly Schlein a Sky Tg24.