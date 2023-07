Maltempo: Schlein, 'cosa aspetta il governo? In 9 mesi non ha fatto nulla'**

**Maltempo: Schlein, 'cosa aspetta il governo? In 9 mesi non ha fatto nu...

Roma, 25 lug (Adnkronos) – "Abbiamo visto in queste ore eventi climatici estremi che stanno sconvolgendo l'Italia divisa in due tra incendi e nubifragi. Abbiamo urgenza di affrontare emergenza climatica, ci sono stati anche dei morti in diversi punti del Paese. Non capiamo cosa stia aspettando il governo, in carica da 9 mesi, che su questo ancora non ha fatto nulla". Lo ha detto Elly Schlein.

"Siccome sono appassionati di sicurezza mi chiedo se non sia anche questa sicurezza, e vorremmo che si discuta immediatamente delle misure di abbassamento delle emissioni e di mettere in condizione i territori di prevenire questi fenomeni", ha aggiunto la segretaria del Pd sottolineando: "Siamo vicini alle famiglie delle vittime che ci sono state in queste ore".