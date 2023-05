Maltempo: Schlein, 'Pd pronto a mobilitarsi, bene stop tributi ma servono altre risorse'**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Anche oggi una giornata terribile. Voglio esprimere la vicinanza, mia personale e quella di tutta la comunità democratica, alle popolazioni dell’Emilia-Romagna e delle Marche colpite in queste ore da nubifragi, frane ed esondazioni che hanno provocato molti, troppi lutti oltre che a danni non ancora quantificabili. Vogliamo anche ringraziare tutti coloro che stanno portando aiuti e soccorsi, dalle autorità ai volontari". Lo scrive la segretaria del Pd Elly Schlein in un post su Facebook.

"Stiamo seguendo da vicino la situazione in stretto contatto con gli amministratori e le amministratrici dei territori. Abbiamo convocato per domani mattina alle 8,30 una segreteria politica del Partito Democratico per seguire quel che sta accadendo e capire come metterci a disposizione a supporto delle zone colpite".

"Bene che le istituzioni, a ogni livello, stiano collaborando per fronteggiare questa terribile emergenza. Bene la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari. Serviranno ancora molte risorse oltre a quelle già stanziate dal governo, noi siamo pronti a dare una mano.”