Maltempo: Schlein, 'ristori Meloni mai arrivati, da destra sciacallaggio elettorale'**

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Mentre gli amministratori dell'Emilia Romagna hanno passato la notte a gestire l'emergenza, la destra di governo, comoda comoda da Roma, preparava lo sciacallaggio a cui stiamo assistendo. Uno sciacallaggio senza precedenti per meri fini elettorali". Così Elly Schlein al Tg3.

"Tutti i fondi del commissario sono stati già impegnati, la regione ha avviato 402 interventi di ripristino di cui 130 già completi e 158 che sono in corso. Sono gli ultimi che possono parlare. Ce la ricordiamo tutti Giorgia Meloni con gli stivali nel fango a fare un'inutile passerella più di un anno fa a promettere ristori al 100% che non sono mai arrivati". Sulla nomina del generale Figliuolo a commissario per l'alluvione dello scorso anno, la segretaria del Pd osserva: "E' stata un scelta politica dettata dal tentativo di politicizzare l'alluvione come stanno riprovando a fare vergognosamente oggi a pochi settimane dalle elezioni regionali. Persero due mesi per nominare un commissario, hanno voluto a tutti i costi centralizzare e oggi scaricano tutte le responsabilità sugli amministratori locali. E' una vergogna ed è senza precedenti".

"E voglio aggiungere che pure i sindaci di centrodestra hanno criticato il fatto che il commissario non aveva risorse adeguate per gli interventi. Il sindaco di Faenza ha raccontato che grazie agli interventi fatti con la Regione, la città oggi ha potuto salvarsi da un ennesimo allagamento e però le uniche zone rimaste colpite sono quelle su cui da mesi chiedevano di sbloccare degli interventi alla struttura commissariale".