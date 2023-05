Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Stiamo ancora aspettando la nomina del commissario. Le comunità colpite non possono aspettare. Serve chi conosce il territorio, chi ha già lavorato con tutta la filiera". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, sul commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Romagna.

"Non si potrebbero capire scelte diverse se non dettate da interessi politici o di bottega. Si tratta di miliardi di ristori per imprese e famiglie. Il governo faccia in fretta".