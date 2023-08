Maltempo: Sereni (Pd), 'Bignami lancia false accuse invece di mantenere promesse'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Il viceministro Bignami solleva polveroni e lancia false accuse contro la segretaria del Pd. Ma i fatti sono chiari: il governo di cui fa parte sa commuoversi e fare promesse ma non mantenerle. Finora tanta propaganda, zero risorse e zero concretezza per l’all...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – "Il viceministro Bignami solleva polveroni e lancia false accuse contro la segretaria del Pd. Ma i fatti sono chiari: il governo di cui fa parte sa commuoversi e fare promesse ma non mantenerle. Finora tanta propaganda, zero risorse e zero concretezza per l’alluvione in Emilia-Romagna". A scriverlo su Twitter è Marina Sereni della segreteria nazionale del Partito democratico.