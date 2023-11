Maltempo: Silvestroni (Fdi), 'Schlein parla, Meloni interviene'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Mentre Elly Schlein parla a sproposito sul fatto che non si faccia abbastanza in merito ai cambiamenti climatici, Giorgia Meloni interviene prontamente dichiarando lo stato di emergenza in Toscana con 5 milioni per le prime spese. È la differenza siderale fra...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Mentre Elly Schlein parla a sproposito sul fatto che non si faccia abbastanza in merito ai cambiamenti climatici, Giorgia Meloni interviene prontamente dichiarando lo stato di emergenza in Toscana con 5 milioni per le prime spese. È la differenza siderale fra chi parla e chi fa, il Governo promuove una seria azione con interventi che si adattano al cambiamento e che possano evitare in futuro tragici fatti come questi”. Così Marco Silvestroni senatore di Fratelli d'Italia e segretario dell’Ufficio di Presidenza.