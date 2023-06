Maltempo: Spinelli (Fdi), 'a Pd interessa solo poltrona commissario'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “L’alluvione che ha colpito il territorio dell’Emilia-Romagna sta sempre di più rivelando l’inadeguatezza, imbarazzante, della sinistra sia a livello nazionale e sia locale. Lo dimostra il fatto che tutta la loro attenzione è concentrata sulla nomina del commissario, l’ennesima poltrona che il Pd vorrebbe collezionare". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.

"A fronte di tutto ciò il governo Meloni ha dimostrato rapidità di decisioni e attenzione sia a gestire l’emergenza e sia ai temi della ricostruzione – secondo Spinelli -. Sono stati stanziati immediatamente oltre 2 miliardi di euro per i primi interventi e altri ne arriveranno quando si avrà il quadro effettivo dei danni. Una conta, che è bene ricordare, richiede tempi più lunghi rispetto a quelli degli effetti causati da un terremoto. Perciò risultano risibili le accuse della sinistra che parla di fondi esigui, piuttosto sarebbe opportuno che i Comuni indicassero la stima dei danni subiti, che a quanto risulta molti ancora non hanno presentato. Ma è sul piano della ricostruzione che si rileva tutta l’incapacità di questa sinistra che, ad esempio, sul post sisma racconta di aver creato un modello di efficienza. Niente di tutto ciò, la verità è che il Pd su questo ha fallito clamorosamente".

"A distanza di 11 anni la struttura commissariale è ancora aperta; risponde ad una bugia che siano stati garantiti i risarcimenti al 100 per cento; ma soprattutto chi ne ha tratto benefici sono le assicurazioni in virtù dei contratti che avevano sottoscritto aziende e privati. Senza parlare della fallimentare gestione del territorio che ha impedito a contadini e ad allevatori di impegnarsi nella cura e tutela dei propri terreni. Mancata manutenzione poi rivelatasi tra le cause principali del disastro dell’alluvione. Insomma, la sinistra farebbe meglio a tacere e ad evitare di impartire lezioni a questo governo che, invece, anche di fronte a questa tragedia sta dimostrando tutta la sua efficienza”, conclude.