Maltempo sull'Italia: temperature in picchiata e allerta gialla in diverse re...

Qualche giorno fa fu il ciclone Thor, proveniente dal Polo Nord, a catturare nella sua morsa di freddo l’Italia spazzando via definitivamente l’anticiclone africano.

Adesso, gli esperti hanno rilevato correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa. Rovesci, neve anche a bassa quota: l’inverno è arrivato e non se ne va. Cosa aspettarsi dai prossimi giorni?

Maltempo sull’Italia, quanto durerà?

Gli esperti deducono che quest’ondata di maltempo non mollerà la presa per almeno un’altra settimana, quella che è appena cominciata. “Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano favoriranno la formazione di un ciclone in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di temporali e violente raffiche di vento” ha spiegato Antonio Sanò, direttore de “ILMeteo.it”.

“Non ci saranno solo piogge intense, ma potrebbe tornare anche la neve, in particolare al Centro e al Nord” ha spiegato.

Maltempo sull’Italia, quali sono le regioni interessate?

Prima, sotto osservazione degli esperti c’erano il nord Italia per la neve e il centro Italia e la costa tirrenica, per i forti rovesci a rischio alluvione. Poi è stato il turno di Lazio e Calabria, dove le temperature si sono abbassate moltissimo e si sono temute nevicate anche a bassa quota.

Nella giornata di oggi lunedì 23 gennaio, è stata proclamata allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Per alcune regioni è previsto il codice arancione.