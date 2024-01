Maltempo sulla costa ionica, intense precipitazioni

Milano, 11 gen. (askanews) – Il freddo è arrivato in Italia con temperature di circa 4-8 gradi inferiori alle medie del periodo, ma la zona più colpita in queste ore è la costa ionica, dove si registrano intense precipitazioni. Sono sessanta gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco per fronteggiare i danni causati dal maltempo, in particolare tra i territori di Mascali, Riposto e Giarre. La maggior parte degli interventi riguarda auto in panne, allagamenti di strade e cantine e alberi caduti o pericolanti.