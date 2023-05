Maltempo: Taruffi, 'collaborazione ma Pd vigilerà su governo, servono miliardi'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “La situazione è di una tale drammaticità che ci obbliga a concentrare tutte le nostre energie su una calamità che, per intensità e gravità, davvero ricorda quella di un terremoto, e con un'estensione territoriale perfino maggiore, perché coinvolge 4 province”. Lo sottolinea, ai microfoni di Radio Immagina, Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd e assessore alle politiche per la montagna e il welfare dell’Emilia Romagna.

“È normale, quindi, che anche la segreteria del Partito Democratico si concentri su questo, sapendo che in questo momento c'è bisogno di unità delle istituzioni e delle forze politiche, c'è bisogno di solidarietà, c'è bisogno di coesione".

"Allo stesso tempo però dobbiamo essere consapevoli che nei confronti del governo dovremo essere vigili e attenti affinché vengano stanziate risorse nell’ordine di miliardi, miliardi perché la situazione richiede misure e interventi straordinari sia per la ricostruzione, sia per alleviare le difficoltà di famiglie e imprese e di un territorio che voglio ricordarlo solo per dare un dato, in questo momento a questa mattina, vedeva oltre 27000 persone senza la luce elettrica".