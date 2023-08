Maltempo: Tassinari (Fi), 'governo sta lavorando bene, polemiche non fanno bene a collettività'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "La presenza anche oggi del generale Figliuolo a Dovadola, Modigliana e Tredozio è il segnale che il governo c’è, sta lavorando bene, con concretezza, è accanto a famiglie e imprese e non fa mancare la sua presenza sul territorio tra la popolazione colpita. Al netto delle polemiche sterili e inutili, il governo e il commissario stanno lavorando in maniera precisa, hanno avviato un dialogo proficuo con tutti i rappresentanti del territorio, sindaci, consiglieri comunali, rappresentanti di imprese e associazioni economiche, hanno stanziato risorse e hanno avviato una fase di monitoraggio e perimetrazione dei danni da ristorare, per intervenire in maniera precisa, senza sprechi e con efficienza". Lo ha detto Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e commissario degli azzurri in Emilia Romagna che, oggi, ha preso parte con il generale Figliuolo ai sopralluoghi nei comuni del forlivese.

"L’ordinanza, emanata ieri, per il ristoro ai comuni è il primo atto di una serie di interventi nella direzione giusta cui, a breve, seguirà un’ordinanza per gli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio. Per quanto riguarda imprese e famiglie, si sta procedendo in maniera razionale, con una fase di analisi e monitoraggio dei danni subiti cui seguiranno le risorse, a partire dal mese di ottobre – ha aggiunto -. Forza Italia ha contribuito e lavorato in Parlamento per la conversione dei decreti affinché si agisse in maniera rapida ed efficiente a favore di famiglie e imprese. Grazie al vicepremier Antonio Tajani sono stati stanziati investimenti per 700 milioni di euro alle imprese che lavorano con export".

"Insomma, il governo c’è, sta lavorando sodo e bene, e ringrazio il commissario straordinario Figliuolo per l’operazione che sta mettendo in atto e per la visita di oggi. Le polemiche non giovano a nessuno, non fanno il bene della collettività e seminano paura tra la popolazione, già messa a dura prova. Chi ha responsabilità istituzionali dovrebbe comprendere che si tratta di una situazione complessa e difficile, sulla quale si sta lavorando in maniera certosina, notte e giorno: la fretta è cattiva consigliera, agire, invece, in maniera sistemica è la risposta giusta perché più efficiente", ha concluso Tassinari.