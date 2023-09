Maltempo: Tassinari (Fi), 'risorse ci sono e stanno arrivando grazie anche a Figliuolo'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Desidero fare un ringraziamento al generale Figliuolo e ai suoi collaboratori per la sensibilità che stanno dimostrando per le aree colpite dall’alluvione. Oggi, durante la sua visita a Forlì, sono stati messi in chiaro i dati che riguardano le r...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Desidero fare un ringraziamento al generale Figliuolo e ai suoi collaboratori per la sensibilità che stanno dimostrando per le aree colpite dall’alluvione. Oggi, durante la sua visita a Forlì, sono stati messi in chiaro i dati che riguardano le risorse arrivate in questo territorio e quelle che arriveranno. Il modus operandi è sempre quello di risolvere prima le urgenze, per mettere in sicurezza le aree danneggiate ed evitare nuove conseguenze in caso di ulteriori piogge, e poi programmare la ricostruzione nel medio lungo-periodo e sostenere imprese e famiglie". Lo dichiara in una nota Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia per l’Emilia–Romagna.

"Fino a questo momento – spiega l'esponente degli azzurri – sono stati erogati rimborsi a comuni ed enti attuatori per 42 milioni di euro. Per le aziende danneggiate dall'alluvione di maggio sono previsti 20mila euro alla richiesta e poi il ristoro complessivo dopo la presentazione della documentazione finale dei lavori necessari. L’obiettivo resta quello di ristorare al 100% chi ha subito danni, come confermato anche dalla presidenza del Consiglio. Interventi risolutivi e tempestivi confermati anche oggi dal generale e commissario straordinario Francesco Figliuolo. Per gli interventi urgenti saranno utilizzate le deroghe decise dal governo e condivise dal Parlamento, al fine di snellire le procedure amministrative e intervenire con la maggior efficacia possibile. A oggi, sono stati resi disponibili per le maggiori urgenze 289 milioni di euro per il 2023, cui si aggiungeranno a breve (entro novembre 2023) altri 234 milioni di euro di cui oltre 5 proprio per l'area di Forlì, non appena emanata l'ordinanza per la difesa idraulica".

"Per venire incontro a famiglie e imprese verranno poi emanate ulteriori ordinanze ad hoc. Nelle città colpite da alluvione si affrontano ogni giorno situazioni di disservizio: a Forlì, per esempio, l’acqua ha distrutto l’archivio storico e abbiamo posto l’attenzione anche su questo grave disagio. La certezza è, al contrario di ciò che dice il presidente Stefano Bonaccini, che le risorse ci sono e che stiamo facendo il massimo: 450 milioni di euro stanziati per il 2023, 650 milioni di euro previsti per il 2024. Non dimentichiamo, infine, che va richiesto agli enti che stanno ricevendo le risorse di effettuare i pagamenti alle imprese che hanno seguito le opere con ingenti anticipazioni per salvaguardare l'economia del settore", conclude Tassinari.