Maltempo Toscana, sopralluogo di Giani e Figliuolo in elicottero

Firenze, 11 lug. (askanews) – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, effettuerà mercoledì 12 luglio un sopralluogo, in elicottero, dell’Alto Mugello, pesantemente colpito dai danni del maltempo, assieme a Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione post alluvione dell’Emilia-Romagna.

“Farò presente -ha spiegato Giani- che nei quattro Comuni che rientrano nell’emergenza nazionale ci sono state 200 frane. Ci sono strade da risistemare e da deviare, non soltanto per i metri in cui sono state danneggiate, ma devono proprio cambiare percorso per poggiare su terreni più solidi.

Col generale Figliuolo andremo in elicottero a vedere lo stato dei luoghi. La morfologia nell’Alto Mugello è cambiata, nella Romagna Toscana di Londa, Palazzuolo, Firenzuola, Marradi. Io dico anche San Godenzo, anche se non è rientrato nel decreto nazionale. Comunque col generale Figliuolo lavoreremo bene, lo abbiamo già fatto durante la pandemia”.