Maltempo tra Verona e Vicenza, 100 interventi dei vigili del fuoco

Roma, 2 set. (askanews) – Oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito il Nord, in particolare le province di Verona e Vicenza dalla tarda serata di ieri. In provincia di Verona, decine le operazioni per mettere in sicurezza alberi pericolanti e coperture di edifici lesionate. Più colpiti i territori dei comuni orientali di San Bonifacio e Soave, e nella bassa veronese, Oppeano e Bovolone.

Nel vicentino la maggior parte degli interventi sono stati effettuati tra Lonigo, San Germano dei Berici, Mossano e Grancona.

Disagi anche nel genovese con danni e allagamenti; la polizia locale ha salvato una coppia rimasta bloccata sotto la torretta della Fascia di rispetto di Pra, dove aveva cercato riparo dalle forti piogge e dal rapido innalzamento del torrente Branega.