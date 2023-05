Maltempo: Udinese, in campo per le popolazioni colpite dall'alluvione

Udine, 18 mag. – (Adnkronos) – L'Udinese ha deciso di scendere in campo contro la Lazio domenica prossima contro la Lazio non indossando le maglie speciali presentate per la campagna "A+Love" della Lega Serie A ma quelle tradizionali bianconere che verranno poi messe all'asta a favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna gravemente colpite dall'alluvione. Lo ha annunciato il club friulano con una nota sul proprio sito ufficiale.

"Udinese Calcio è al fianco delle popolazioni dell’Emilia Romagna gravemente colpite dall’alluvione che, in questi giorni, ha provocato morte e devastazione colpendo al cuore tutta l’Italia. Per l’occasione, infatti, la Figc ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime prima dell’inizio di tutte le partite del weekend e anche l’Udinese ha deciso di fare la sua parte. Dinanzi a questa tragedia, in segno di convinta solidarietà, il Club ha deciso mettere all’asta le maglie bianconere che verranno indossate dai giocatori domenica contro la Lazio, in luogo di quelle speciali presentate per la campagna “A+Love” della Lega Serie A. Ogni maglia vedrà apposta, sul colletto, una patch speciale con la scritta 'Uniti per l’Emilia Romagna' e tutte saranno messe all’asta sulla piattaforma matchwornshirt.com a partire dalle 20.45 di domenica. Il ricavato sarà destinato alle popolazioni colpite da questa gravissima calamità".

"Nel Club, a tutti i livelli -si legge ancora su udinese.it-, c’è stato grande coinvolgimento emotivo per quanto sta accadendo nelle zone che, proprio lo scorso weekend, hanno ospitato, con il consueto calore, l’Udinese Academy League, il torneo di tutte le affiliate italiane ed estere dell’Academy bianconere, con oltre 2000 persone coinvolte, organizzato, per il secondo anno consecutivo, nei comuni di Cervia e Cesenatico, tra i più colpiti dalla catastrofe. Inoltre, come accaduto con Arslan in occasione del grave terremoto in Turchia, nella rosa bianconera milita Adam Masina, originario di Bologna e profondamente scosso dalla situazione nella sua regione. Udinese Calcio, dunque, vuole fornire il suo aiuto concreto per l’Emilia Romagna mettendo all’asta le maglie da gioco per le quali sarà possibile donare fino al prossimo 1 giugno".