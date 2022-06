Maltempo, un’alluvione colpisce la Val Ridanna: acqua e fango sulle strade

Un violento maltempo ha colpito in queste ultime ore la Val Ridanna in Alto Adige. Le immagini mostrano fiumi di acqua per le strade.

Fiumi di acqua e fango per le strade. Sono queste le immagini che ci arrivano dalla Val Ridanna in Alto Adige che è stata colpita in queste ultime ore da un violento maltempo.



Maltempo in Val Ridanna: straripa il rio di Ento. Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco

Proprio il Trentino Alto Adige è stato attraversato da una corrente di aria fredda. Ciò ha portato all’arrivo di forti temporali che si sono abbattuti in serata. In Val Ridanna a causa della pioggia è straripato il rio di Ento. Stando a quanto si apprende sono decine e decine gli interventi (circa 60) che sono stati richiesti dalle 18 ai vigili del Fuoco in particolare a Bolzano, Merano, la Bassa Pusteria o ancora l’Alta Valle Isarco.

Grandine e forti piogge in provincia di Varese

Nel frattempo si segnalano forti piogge anche in provincia di Varese. Nella frazione di Vararo nel comune di Cittiglio centinaia di persone sono rimaste bloccate a causa dei molti alberi caduti che hanno interrotto le strade impedendo così il passaggio. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso tra cui gli uomini dei comandi di Milano e Monza Brianza.

Sempre nel varesotto a Casalzuigno un torrente è esondato. Si segnala infine un nubifragio con raffiche di vento a Lecco.