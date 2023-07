Su gran parte dell’Italia in questi giorni splende il sole e le temperature altissime lo dimostrano. In parte della Lombardia e in Veneto, però, i forti temporali estivi stanno causando diversi disagi, tanto che a Prevalle (nel Bresciano) un uomo è rimasto ucciso proprio per la pioggia che lo ha fatto cadere dalla bicicletta.

Maltempo, paura nel Bresciano: un uomo è morto a causa di un temporale

Un uomo di 55 anni di orgini indiane è morto nella serata di ieri travolto dall’auto su cui viaggiavano la moglie e la figlia. L’indiano stava pedalando sulla sua bicicletta fra le strade di Prevalle, seguito dal veicolo della moglie, quando a causa del violento temporale è scivolato dai pedali ed è finito a terra. I medici del 118 hanno provato a salvare l’uomo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La donna, invece, non ha riportato gravi ferite ed è stata trasferita in ospedale in codice giallo solo per fare degli accertamenti.

Maltempo in Veneto: si moltiplicano gli interventi dei vigili del fuoco

Nel frattempo, in Veneto si sono moltiplicate le richieste di intervento permvenute ai vigili del fuoco. Tantissimi pompieri sono stati impegnati tutta la notte causa dei violenti temporali, delle raffiche di vento e delle forti grandinate. “Firmerò oggi stesso l’estensione dello stato di emergenza, terminati i censimenti dei danni in corso dalle prime ore del mattino. L’ondata di maltempo, dopo aver interessato le nostre montagne, ha colpito nella serata di ieri anche la pianura, provocando anche il ferimento di alcune persone“ – ha dichiarato Luca Zaia.