Maltempo, video del salvataggio di due pastori dispersi in Ogliastra

Roma, 20 gen. (askanews) – Nelle immagini dei Vigili del Fuoco il soccorso, avvenuto lunedì sera in Ogliastra (NU), di 2 pastori dispersi dopo l’esondazione di un corso d’acqua nelle campagne di Urzulei.

Prosegue dalla mattinata di lunedì il lavoro dei vigili del fuoco per la perturbazione atmosferica, caratterizzata da intense precipitazioni e forte vento, che si è abbattuta su tutte le province di Calabria, Sardegna e Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati svolti 640 interventi, 380 in Sicilia, 170 in Sardegna e 90 in Calabria.