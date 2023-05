Maltempo: vigili fuoco Milano in Emilia Romagna per interventi dopo alluvione

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – Sono partiti dal comando di Milano, alle 6 di questa mattina, due mezzi con a bordo 7 vigili del fuoco della colonna mobile per prestare aiuto dopo l'alluvione che sta interessando la Regione Emilia Romagna e in particolare le province di Bologna, Forlì, Modena e Ravenna. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in numerosi interventi con esondazione di torrenti e canali irrigui, smottamenti, allagamenti diffusi e danni dovuti all'acqua.