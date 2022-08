Il maltempo ha colpito la Toscana, la Lombardia e il Veneto, con violenti temporali. A Firenze, Empoli e Pistoia ci sono state vere e proprie alluvion

Il maltempo ha colpito la Toscana, la Lombardia e il Veneto, con violenti temporali. A Firenze, Empoli e Pistoia ci sono state vere e proprie alluvioni.

Maltempo, violenti temporali in Toscana: alluvioni Firenze, Empoli e Pistoia

Forti temporali hanno interessato il Centro-Nord nella serata di ieri, lunedì 15 agosto, con fenomeni molto intensi in Toscana, Lombardia e Veneto. La situazione più critica si è registrata tra Firenze, Empoli e Pistoia, dove si sono verificate vere e proprie alluvioni, con forte attività e fulmini. Sono caduti ben 114mm di pioggia a Stabbia, 73mm a Pontorme, 67mm a Limite sull’Arno, 66mm a Comeano e 60mm a Gavinava, nel comune di Firenze.

Nubifragio a Firenze

La perturbazione che ha colpito Firenze è stata molto violenta, con alberi caduti, allagamenti con disagi alla circolazione, mancanza di corrente elettrica. I vigili urbani sono intervenuti per cadute di alberi su lungarno Ferrucci, viale Marco Polo e in via Cave di Monteripaldi. L’acqua sulle carreggiate ha bloccato la circolazione stradale in diversi punti della città e i semafori sono andati in tilt. Anche nella provincia ci cono stati diversi disagi.

Ad Antella si è allagata la strada. Sono stati segnalati disagi per la circolazione anche fuori dagli svincoli autostradali.