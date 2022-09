Maltempo, violento nubifragio colpisce la Maremma: treni ferrovia Tirrenica bloccata

Il maltempo ha causato nelle ultime ore importanti danni nella Maremma Toscana. I danni più preoccupanti hanno interessato il comune di Capalbio.

Il maltempo ha pesantemente colpito la Toscana. Intorno alle ore 17 di sabato 3 settembre un nubifragio si è abbattuto sulla Maremma. Diversi i danni, ma anche i disagi alla circolazione come sulla ferrovia Tirrenica dove i treni sono stati bloccati.

Tra i comuni che più stanno pagando il conto presentato dal nubifragio c’è anche la cittadina di Capalbio. Stando a quanto ha fatto sapere la pagina Facebook Rete Meteo amatori che ha condiviso gli scatti di MaremmaOggi, proprio in questo comune vi sarebbero stati maggiori danni.

Del resto proprio questi ultimi scatti ci dicono molto della situazione. Le strade infatti si sono allagate e con esse anche diverse arterie e scantinati. Per ciò che riguarda la circolazione va anche segnalato che due sottopassi e la strada Pedemontana sono stati chiusi.

🔴 #Capalbio (GR), interrotta per un cavo tranciato a causa del #maltempo la linea ferroviaria Roma-Pisa. Assistenza dei #vigilidelfuoco per il trasbordo di 250 passeggeri da un convoglio bloccato ad un altro. Non si segnalano particolari criticità [#3settembre 21:45]

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 3, 2022