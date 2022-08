Maltempo: Zaia, 'resta chiusa strada Alemagna' sopra Cortina dopo frana

Milano, 6 ago. (Adnkronos) – "Rimane chiusa per l'emergenza maltempo anche oggi la strada statale 51 Alemagna, bloccata dalle 18.45 di ieri nel tratto oltre Cortina D'Ampezzo per una frana ghiaiosa caduta in due punti a causa del violento temporale che aveva interessato la zona".

Lo rende noto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

"Operatori dell'Anas e vigili del fuoco hanno operato per tutta la notte e la mattinata di oggi, 6 agosto, per rimuovere i detriti caduti nella località di Fiammes e nei pressi di Passo Cimabanche, in direzione di Dobbiaco, in provincia di Bolzano, Val Pusteria" conclude.