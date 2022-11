Due asili nido in Belgio sono stati chiusi per maltrattamenti nei confronti dei bambini, che venivano legati al letto e tenuti sotto l'acqua fredda.

In Belgio sono stati chiusi due asili nido a causa di maltrattamenti continui nei confronti dei bambini.

I piccoli venivano legati al letto e tenuti con la testa nel wc o sotto l’acqua fredda.

Maltrattamenti all’asilo nido: bimbi legati al letto, con la testa nel wc o sotto l’acqua fredda

Due asili nido sono stati chiusi in Belgio con l’accusa di violenza e maltrattamenti. I bambini, anche di due mesi, venivano tenuti con la testa sotto l’acqua fredda per farli smettere di piangere o puniti in modo violento, con la testa nel wc mentre veniva tirato lo sciacquone o legati al letto.

Nel nido ‘t (B)Engeltje di Audenarde, nelle Fiandre, gli ex dipendenti hanno riferito che i bambini venivano picchiati spesso e duramente dal direttore.

Episodi di violenza in due asili nido in Belgio

Dopo mesi di indagini sono emersi episodi terribili. I bambini venivano tenuti con la faccia sotto l’acqua fredda quando non smettevano di piangere o erano sporchi di cibo. Un bambino di due mesi è stato chiuso da solo in cucina perché piangeva, altri venivano costretti a tenere la testa nel wc mentre veniva azionato lo sciacquone.

Gli ex dipendenti hanno affermato che la testa di un bambino che non voleva mangiare è stata tirata indietro e posta tra le ginocchia dell’inserviente per alimentarlo in modo forzato. Il responsabile della struttura non contraddice l’accusa. “È proprio vero che a volte stiamo dietro ai bambini per aiutarli a mangiare. Che mettano indietro la testa mentre lo fanno, è possibile. E a volte le loro teste finiscono tra le nostre gambe.

Ma non tra le ginocchia” ha assicurato a Le Soir.

A Keerbergen, sempre nelle Fiandre, è stato chiuso un asilo nido della catena Mippie e Moppie 2. Le autorità hanno scoperto che almeno un bambino è stato legato al letto con del nastro adesivo. “Dopo una segnalazione, la licenza dell’asilo nido ‘Mippie e Moppie 2’ è stata sospesa con urgenza, poiché nutriamo serie preoccupazioni sull’approccio pedagogico e sulla sicurezza dei bambini” hanno dichiarato le autorità.