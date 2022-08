Continua a tenere banco la terribile vicenda dei maltrattamenti nella Rsa di Foggia, con le difese al lavoro e le immagini agghiaccianti sulle violenze

Una vicenda che dalla Puglia aveva sconvolto tutta l’Italia con gli scatti di un orrore nascosto per lungo tempo: maltrattamenti nella Rsa di Foggia, difese al lavoro e immagini agghiaccianti che continuano a suscitare scalpore dopo gli arresti messi in atto ad inizio agosto.

La Procura ha raccolto elementi tali per chiedere ed ottenere l’arresto di 4 operatori della struttura ma i legali dei fermati stanno predisponendo gli atti per una eventuale rivalutazione delle misure di cautela applicate.

Maltrattamenti nella Rsa di Foggia

Dopo lo stop per la pausa ferragostana (che non ha alcun peso in ordine alle misura di cautela, è bene ricordarlo, ma che comunque comporta una maggior farraginisità) torna a tenere banco la vicenda dei maltrattamenti e della presunta violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati in una Rsa del Foggiano.

Ai domiciliari erano finiti per mano della polizia quattro operatori socio-sanitari ed uno di essi era “gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze sessuali nei confronti di due degenti“.

Immagini agghiaccianti degli abusi

Gli agenti avevano piazzato delle telecamere nella Rsa ed avevano “accertato” i reati presunti, consegnando tra l’altro all’opinione pubblica alcune immagini davvero terribili del calvario a cui erano sottoposti i degenti della struttura.