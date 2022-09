Maluma operato d’urgenza: le sue condizioni

Maluma è stato costretto a sottoporsi a un'operazione d'urgenza. Tutto quello che c'è da sapere.

Maluma ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver subito un intervento d’urgenza nella sua Colombia.

Maluma: l’intervento

Il cantante Maluma – all’anagrafe Juan Luis Londoño Arias – si è mostrato soridente da un letto d’ospedale e in queste ore ha subito un delicato intervento al ginocchio dopo che è rientrato nella sua Colombia.

A causa dell’operazione – rimandata già per diversi mesi – il cantante ha dovuto annullare alcuni dei suoi impegni di lavoro.

“Grazie al team di medici. Tutto è andato alla perfezione“, ha dichiarato Maluma, che in queste ore ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni e sull’intervento (che purtroppo non poteva più rimandare). Dopo alcuni giorni di degenza in ospedale il cantante potrà fare finalmente ritorno a casa e, dopo un periodo di cure, potrà tornare a condurre la sua vita di sempre.

Maluma: la fidanzata

Di recente il cantante è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Susana Gomez, con cui sembra aver ritrovato la serenità. La compagna dell’artista gli è rimasta accanto durante questo momento particolarmente difficile e che, almeno via social, Maluma ha cercato di rendere più leggero agli occhi dei suoi fan. Il cantante ha promesso che tornerà presto sul palco e in tanti gli hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione.