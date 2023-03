Terribile incidente mortale nella valle del fiume Alcantara. Un motociclista di 23 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, è morto dopo essersi schiantato con la moto contro il guard rail.

Malvagna, moto contro guard rail: morto 23enne

Terribile incidente mortale nell’alta valle del fiume Alcantara. Un motociclista di 23 anni, Filippo Milone, di Barcellona Pozzo di Gotto, si è schiantato con la sua moto contro il guard rail, mentre percorreva la strada provinciale 1 di Mojo Alcantara, che collega la provincia di Catania con quella di Messina fino a Francavilla di Sicilia. Nel momento dello schianto si trovava nel territorio del comune di Malvagna. Mentre era in sella alla sua moto, insieme ad alcuni amici, ha improvvisamente perso il controllo, andando a schiantarsi contro le barriere di protezione.

Il giovane è morto sul colpo

L’impatto contro il guard rail non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto sul colpo. I tentativi di soccorso del personale del 118 si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina per ricostruire la dinamica dell’incidente. La Sp 1 è rimasta chiusa per qualche ora. La giovane vittima era molto conosciuta e stimata nella frazione di Portosalvo, lavorava con il padre e lo zio nella ditta di famiglia, nella rivendita di piastrelle nel quartiere dell’Immacolata.