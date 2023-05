Mambolosco tra trap italiana e wave Usa in "Facendo faccende"

Milano, 26 mag. (askanews) – Mambolosco, rapper da 890 milioni di stream, capace di unire la trap italiana alla wave americana, torna con un nuovo progetto musicale “Facendo faccende” 20 tracce per un concept album che include tra gli altri i featuring con Anna, Emis Killa, Niko Pandetta.

“Ho chiamato questo disco “Facendo faccende” perché mi ci rispecchio tanto, ho sempre fatto “faccende” qua e là, lecite e anche un po’ meno, e volevo portare questa realtà al pubblico”.

“Facendo faccende” rappresenta a pieno lo stile musicale di Mambolosco con la sua doppia anima, americana e italiana, che dona all’album una musicalità che supera i confini italiani.

“Io sono italoamericano e in questo disco ha influito molto la mia parte americana, ho cercato di portare più cose e suoni d’oltreoceano, ho fatto anche due pezzi in inglese, cerco di portare la wave”.

Nel suo stile c’è l’anima della strada ed è capace di trascinare il suo pubblico come nel viaggio su un treno privato Venezia Milano e ritorno per lo showcase per festeggiare la release del nuovo album.