"Mameli", eroe del Risorgimento e pop star arriva su Rai1

Roma, 29 gen. (askanews) – E’ conosciuto come autore dell’inno nazionale italiano ma Goffredo Mameli è stato uno degli eroi del Risorgimento e su Rai1 il 12 e 13 febbraio si racconta la sua storia. La miniserie “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”, diretta da Luca Lucini e Ago Panini, mostra un gruppo di coraggiosi ragazzi che partecipò ai moti rivoluzionari del 1848. Repubblicano, sognatore, ribelle, Mameli con Nino Bixio e alcuni coetanei partì da Genova per partecipare alle Cinque giornate di Milano nel ’48 e arrivò a Roma nel ’49 per difendere la Repubblica.

Riccardo De Rinaldis Santorelli interpreta il poeta-patriota: “Noi nella serie raccontiamo un giovane Goffredo, un ragazzo, un essere umano, una persona che soffre, gioisce, ama, crede nell’amicizia nell’uguaglianza”.Nella serie Mameli viene ritratto anche come una vera e propria pop star, dopo che il suo “Canto degli italiani” diventa un inno alla libertà per tante persone.

“E’ una cosa su cui contiamo molto il fatto di averlo raccontato in questa versione un pochino pop, vogliamo dire, con anche i colori, i vestiti stupendi. Diciamo che sì, di sicuro i ragazzi che vedranno questa serie si avvicineranno molto a questa persona. Perché è umana”.