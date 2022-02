Mamma 22enne iscrive la figlia di 8 mesi ai concorsi di bellezza: molte le polemiche sui social

Una mamma di 22 anni ha ricevuto piogge di critiche sui social dopo aver iscritto la figlia a due concorsi di bellezza a soli 8 mesi.

Si sa, quando una mamma è orgogliosa del proprio bimbo (o bimba) non c’è niente di più bello che mostrarlo al mondo. Alliah Harmon, giovane di 22 anni non ha fatto certo eccezione. La donna, originaria dell’Alabama ha fatto tuttavia parlare di sé dopo che ha scelto di iscrivere la figlia Ruthie di appena 8 mesi a due concorsi di bellezza vincendoli entrambi.

Proprio questa scelta ha scatenato immediatamente polemiche sui social. “Dici che non obbligherai mai tua figlia, ma di fatto cosa stai facendo?” è il commento di uno degli utenti.

La giovane mamma ha documentato il percorso della piccina in diversi social network tra cui Instagram e TikTok. Scorrendo tra video e immagini, il primo dettaglio che emerge, sono gli abiti usati durante i concorsi di bellezza caratterizzati da gonne vaporose in tulle, dettagli in strass, ma anche coroncine e fascette colorate indossate su una testolina ancora quasi priva di capelli. Insomma un effetto “bambolina” che ha generato pareri contrastanti anche per via dell’età della bimba che non ha ancora compiuto il primo anno di vita.

Le critiche sui social

Nel frattempo su Instagram si leggono commenti di questo tipo “Per favore, non continuare a mettere tua figlia in concorsi. Mi hanno rovinato. Perché mettere tua figlia a competere contro altre bambine?” o ancora “Non potrei sopportare che mia figlia venisse giudicata da altri, ci penserà già abbastanza la vita”. Dall’altro lato ci sono anche commenti positivi del tipo: “Congratulazioni Ruthie”; “Vai Ruthie!”; “È letteralmente la perfezione”.

Ad ogni modo la mamma sotto ad uno dei video ha sottolineato come non avrebbe mai costretto la bimba a fare qualcosa contro la sua volontà: “Giuro che i concorsi non sono tutti uguali, e non obbligherò mai la mia bambina a fare cose che non vuole, come fanno quelle mamme che si vedono negli show in tv”.