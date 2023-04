Mamma accetta 600 euro dal molestatore della figlia in cambio del silenzio: la bambina lo denuncia

Una mamma ha accettato 600 euro dal molestatore della figlia per il suo silenzio. La bambina ha deciso di denunciarlo da sola, facendo finire nei guai anche la madre.

Una mamma ha accettato 600 euro dal molestatore della figlia, in cambio del suo silenzio. Questa terribile storia è emersa proprio dal racconto della bambina abusata, di soli 10 anni, abbastanza grande per capire e decidere di raccontare tutto, mettendo nei guai non solo il molestatore ma anche sua madre, condannata a 8 mesi di reclusione. La vicenda risale all’agosto del 2020.

La denuncia della bambina

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, il presunto molestatore avrebbe convinto la bambina a fare il bagno insieme, nel mare di Porto Cesareo, e l’avrebbe costretta a subire atti sessuali. Quando è tornata a scuola, la piccola ha raccontato tutto alla maestra e poi alla mamma. Quest’ultima, convocata in caserma dai carabinieri, avrebbe tentato di sviare le indagini accusando lo zio della bambina, mai identificato. In seguito si è scoperto che aveva accettato del denaro dal molestatore per non denunciarlo.