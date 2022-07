Mamma cade dalle scale con neonata in braccio: morta la donna, bimba in codice rosso

Una mamma di 33 anni è caduta dalle scale con in braccio la figlioletta neonata, la donna è morta: l'episodio è avvenuto a Palese.

Una mamma di 33 anni è caduta dalle scale di casa dopo essere inciampata. Al momento della caduta aveva in braccio la figlioletta di 24 giorni. Intervenuti i sanitari del 118. Come informa Norba Online, la donna purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduta durante il trasporto in ospedale, mentre la bimba è sopravvissuta, ma è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Bari.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 3 di notte nel quartiere di Palese all’interno del resort Borgo dei Cedri. La giovane mamma è caduta, per la precisione, da una scala a chiocciola.

Mamma cade dalle scale: morta a causa delle ferite

Quello avvenuto a Palese nel cuore della notte è stato un tragico incidente domestico. All’interno del residence Borgo dei Cedri una 33enne, mamma di una neonata, è caduta inciampando sugli scalini di una scala a chiocciola a casa sua.

Come si legge da TeleBari, la ragazza è deceduta a causa delle ferite riportate alla testa.

L’intervento del 118

I sanitari del 118 sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente. La 33enne, morta mentre veniva trasportata in ospedale, aveva in braccio la figlioletta al momento della caduta. La neonata di appena 24 giorni, è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso del Policlinico di Bari.