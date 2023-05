Una terribile malattia ha ucciso la giovane mamma Ilenia Odoardi. La 37enne, originaria di Castelnuovo al Vomano ma residente a Corropoli, ha combattuto per tanto tempo contro un male che alla fine l’ha sconfitta. La donna lascia il marito e tre bambini piccoli.

Giovane mamma di 3 bambini muore di malattia: Ilenia aveva 37 anni

Ilenia, che di mestiere curava i malati facendo l’infermiera all’ospedale di San Benedetto del Tronto, è morta proprio a causa di una malattia. La donna è scomparsa il 29 Aprile, ma da tempo era in lotta con un male incurabile. I funerali si svolgeranno nella giornata di oggi, lunedì 1 Maggio, presso la chiesa di San Benedetto del Tronto.

Il messaggio del marito: l’ultimo saluto sui social

Il marito di Ilenia Odoardi, Massimo D’Alesio, ha voluto dare un ultimo saluto alla sua amata moglie scrivendo un messaggio toccante sui suoi profili social: “Amore mio, mio dolce tesoro finalmente hai trovato la pace. Ma Manchi.. manchi da morire.. manchi come l’aria.. ho un dolore nel cuore che mai potrà guarire.. ringrazio Dio di avermi fatto incontrare te lungo il mio cammino di vita.. sei stata una compagna una mamma e una moglie che nessuno mai potrà sostituire. Ci mancherai amore. Ti prego proteggi da lassù in nostri tre gioielli.. aiutami a crescerli sani e forti come hai fatto finora. Accarezzali tutte le sere per la buonanotte.. accarezza me se dammi la forza per andare avanti.. adesso non ce l’ho.. sono inerme.. riesco a malapena a respirare. Ti prego amore non mi lasciare mai solo. Io continuo ad avere bisogno di te.. fa buon viaggio amore mio.. ti amo ti ho amato e continuerò ad amarti finché potrò respirare.”