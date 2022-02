Mamma di 39 anni morta a causa di un tumore: lascia marito e due figli

Era madre, moglie e imprenditrice: una brutta malattia l'ha sconfitta. A soli 39 anni è deceduta Sabina Marchetti, originaria di Cittadella (Padova).

Una storia straziante quella che arriva dalla provincia di Padova. Una famiglia spezzata per sempre a causa di un male terribile. A soli 39 anni è morta una mamma originaria di Cittadella, che con marito e figli viveva a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza.

L’imprenditrice combatteva contro un tumore.

Mamma morta di tumore, la famiglia e la comunità di Cittadella ne piangono la scomparsa

Dopo la tragica morte di Romina Gazzetto, all’ospedale di Cittadella, l’intera comunità della provincia padovana piange la scomparsa di un’altra giovane concittadina. Era madre, moglie e imprenditrice: Sabina Marchetti si è spenta a soli 39 anni a causa di un tumore.

Per diversi anni ha combattuto contro il cancro.

Nella mattinata di martedì 15 febbraio la donna è deceduta. Lascia il marito e i de figli di 13 e 7 anni. Ne piangono la scomparsa anche i suoi genitori, la suocera e i colleghi.

Il ricordo dei colleghi

Sabina Marchetti era Ceo e Cfo della azienda “Like srl” di Cittadella. La società commemora la triste perdita.

In un post sulla pagina Facebook di Like si legge: “Con immenso dolore vi comunichiamo che è venuta a mancare Sabina Marchetti, l’anima di Like.

Il suo esempio di forza e coraggio sarà sempre con noi”.