Mamma e figlia investite sul marciapiede: stavano andando all'asilo

Mamma e figlia investite a Leeds da un’Audi TTRS bianca.

Una donna di 27 anni di nome Justyne Hulboj è stata travolta e uccisa insieme a sua figlia di 4 anni Lena Czepczorda un’auto da corsa mentre stava accompagnando la bambina all’asilo. Le due stavano camminando su un marciapiede a Leeds nel Regno Unito.

Mamma e figlia investite a Leeds da un’Audi

A investire madre e figlia è stata un’Audi TTRS bianca la quale si è andata a schiantare contro un muro di una concessionaria automobilistica di Jaguar.

Alcuni testimoni hanno raccontato al Daily Mail che l’auto stava “facendo girare” il motore pochi attimi prima che si verificasse la tragedia.

Come è accaduto l’incidente

Uno dei testimoni che si trovava sul luogo quando è accaduto il dramma ha riferito di aver sentito l’Audi far far rombare il motore quando era ferma al semaforo. Subito dopo si è lanciata giù per la strada. Il testimone ha affermato di non aver visto l’incidente, ma di essersi reso conto dopo di ciò che era successo.

Un altra persona presente sul posto ha detto che l’autista quando è ripartito dal semaforo acceso andava oltre i 150km/h e appena un attimo dopo ha travolto madre e figlia sul marciapiede.

Strada A61 usata come pista da corsa

Il Sun riferisce che già in passato i residenti si erano lamentati del fatto che la vicina strada A61 viene troppo spesso usata dagli automobilisti come una pista da corsa e non tengono conto dei limiti di velocità.

Responsabili consegnati alla giustizia

I responsabili dell’incidente sulla Scott Hall Road di Leeds sono stati arrestati. Sono due uomini, uno di 26 anni e l’altro di 34, i quali devono rispondere dell’accusa di aver provocato la morte di due persone per guida pericolosa.

