Mamma e papà muoiono a pochi giorni distanza: figli di 6 e 8 anni restano soli

Una mamma e un papà originari di Birmingham, Amie Walton e Chris Mills, sono morti a distanza di pochi giorni per due malattie diverse

La 30enne Amie Walton e il suo compagno Chris Mills di 42 anni sono scomparsi nel giro di quattro settimane, sconfitti da due malattie diverse.

La coppia aveva due bambini, i piccoli Harry e Mia, rimasti drammaticamente orfani nel giro di meno di un mese a soli 8 e 6 anni.

Regno Unito, i genitori muoiono a pochi giorni di distanza: due bimbi piccoli restano soli

È una storia davvero drammatica quella che ha vissuto una famiglia di Birmingham, nel Regno Unito. Due piccoli bambini di soli 6 e 8 anni sono rimasti orfani in poche settimane, vedendo morire prima il padre Chris Mills, ucciso da un’ulcera allo stomaco e poi la madre Amie Walton, sconfitta da un brutto cancro al fegato che la affliggeva ormai da molti anni.

I funerali della coppia e l’affidamento dei bambini

I funerali di mamma e papà si sono svolti a poche settimane di distanza, Chris è stato seppellitto l’8 agosto scorso, mentre Amie il 12 settembre. I bambini, invece, sono stati affidati alla nonna da parte di madre che ha dichiarato: “Ci stavamo preparando all’inevitabile perdita di Amy, quando abbiamo subito lo shock della morte di Chris. È un dolore devastante.

Amie è stata così coraggiosa e si è preparata per superarlo, sono così orgogliosa di lei. Le circostanze di questa tragedia hanno toccato ogni singola persona. Vogliamo davvero fare il possibile per Harry e Mia e vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti per il loro supporto.”