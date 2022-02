Mamma meteorologa conduce le previsioni del tempo con in braccio la figlia di tre mesi

Stati Uniti, la mamma meteorologa Rebecca Schuld va in diretta sulla Cbs con in braccio la figlia Fiona: le immagini diventano virali

Rebecca Schuld una 42enne di Milwaukee, nel Wisconsin, meteorologa della Cbs, ha partorito da poco.

L’emittente televisiva le ha permesso di lavorare da remoto per poter badare alla piccola figlia Fiona. Rebecca allora si è collegata in diretta da casa sua, per dare le previsioni del tempo, mentre teneva Fiona in braccio. Le immagini sono diventate virali in tutto il mondo.

Il racconto di Rebecca ai telespettatori

La scena non era stata preparata in anticipo, è la stessa Rebecca, infatti, a giustificarsi con i telespettatori raccontando che la figlia si era improvvisamente svegliata dal riposino pomeridiano pochi secondi prima della diretta e lei non aveva potuto fare altro che prenderla in braccio.

Il ritorno mediatico

Il grande eco mediatico che hanno avuto queste immagini ha sicuramente fatto piacere anche ai superiori di Rebecca e allo stesso tempo ha giovato alla stessa emittente in termini di ascolti.