Mamma morta di Covid a 33 anni a Napoli dopo un parto prematuro

La tragedia del Policlinico Federico II di Napoli: una mamma è morta di Covid a 33 anni a Napoli dopo il parto prematuro di una piccola di 1.800 grammi

Tragedia a Napoli, dove una mamma è morta di Covid a 33 anni dopo un parto prematuro. I media spiegano che la donna non aveva fatto il vaccino e che la sua bambina è ricoverata in terapia intensiva in condizioni definite “serie”.

Mamma morta di Covid, non aveva fatto il vaccino e i medici hanno fatto nascere la bambina prematuramente

La 33enne è spirata dopo aver dato alla luce una bambina secondo una drammatica quanto consolidata sequenza di eventi in sospetta concausa: l’assenza di copertura vaccinale contro il coronavirus, la positività, la malattia severa e le condizioni di gravidanza che spingono i medici a tentare il tutto per tutto per salvare almeno la nuova vita che arriva.

La piccola in terapia intensiva: è nata dopo 33 settimane e pesa meno di due chili

La 33enne in questione è spirata e la bambina si trova in terapia intensiva. Lì i sanitari stanno tentando di tutto per salvarla. La donna lascia un compagno ed un’altra figlia che ha 3 anni. La neonata al momento del parto e dopo 33 settimane di gestazione pesava circa 1.800 grammi.

La lotta dei medici del Policlinico Federico II per salvare almeno la bambina

La piccola è ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Federico II, lo stesso dove si trovava la madre che era finita a sua volta intubata dopo aver contratto il Covid nella sua forma più virulenta e non avendo copertura vaccinale.

La prognosi della bambina è riservata.