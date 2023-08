Madre e figlio morti a poche ore di distanza, addio a Concetta Nicolella e An...

Madre e figlio si sono spenti a poche ore l’uno dall’altro. I funerali sono stati svolti nella stessa chiesa. È la storia di Andrea Persano, morto in un incidente stradale, e di Concetta Nicolella, deceduta dopo aver convissuto con una lunga malattia. Il giovane uomo, 36 anni, è scomparso nella serata di sabato 19 agosto: stava percorrendo la Legge-San Cataldo quando, in corrispondenza dell’incrocio con via Roggerone, si è schiantato fatalmente con un’auto. Il centauro è morto sul colpo.

A seguito del sinistro stradale e dopo aver compiuto i necessari accertamenti medici, la Procura ha riconsegnato la salma del 36enne alla famiglia.

Appresa la notizia, poco prima della morte della madre, gli amici della vittima avevano scritto sui social: “Ci mancherai. Fai buon viaggio Andrea, eri un ragazzo molto rispettoso ed educato con un dolce sorriso”.

Funerali celebrati insieme

Soltanto poche ore dopo la prematura e improvvisa scomparsa del figlio, Concetta Nicolella si è spenta. La donna, già indebolita da una grave malattia di cui soffriva da tempo, non è riuscita a sopportare il dolore della perdita. Il suo cuore non ha retto alla notizia del decesso di Andrea.

Le esequie di Concetta e Andrea sono state celebrate nella stessa chiesa. I loro feretri sono stati disposti uno accanto all’altro durante la cerimonia che ha avuto luogo alle 17:00 di martedì 22 agosto presso la Chiesa di Santa Rosa, nel quartiere popolare di Lecce in cui madre e figlio vivevano.