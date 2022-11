Mamma muore in casa per un infarto, la figlia di 4 anni la veglia per ore: pensava dormisse

Mamma morta in casa per infarto: la figlioletta di 4 anni l'ha vegliata per ore.

Una donna quarantenne di origine albanese è morta in casa per un infarto. Come racconta La provincia pavese la figlioletta di 4 anni pensava che la mamma stesse doermendo e l’ha vegliata per ore, prima dell’arrivo della zia. Quest’ultima aveva notato che la sorella non le rispondeva e aveva iniziato a preoccuparsi.

L’episodio è accaduto a Vigevano. La piccola non voleva che qualcuno potesse disturbare il sonno della madre. La donna sarebbe morta di notte nel sonno mentre dormiva con la sua bambina. Quando la sorella è giunta nell’appartamento e ha visto la sventurata distesa nel letto, si è subito resa conto di quanto era accaduto.

Mamma morta in casa per infarto: la zia ha portato via la nipotina

Dall’Ansa si legge che dopo essersi accorta che la mamma della piccola fosse morta, la zia ha preso la nipotina e l’ha portata via.

Sono stati in seguito allertati i medici e i carabinieri che, giunti sul posto, hanno constatato che non ci fossero elementi da far pensare a un caso di omicidio o suicidio.

Il corpo restituito alla famiglia

Il corpo della donna è stato in seguito restituito alla sua famiglia per il rito funebre, celebrato qualche giorno fa. Durante le esequie erano presenti un migliaio di persone facenti parte della comunità albanese locale.

La piccola di 4 anni è rimasta sola: sarà la zia d’ora in poi a prendersene cura.