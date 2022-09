Mamma non trova lavoro per i tanti tatuaggi: “Nessuno mi accetta”

Mamma non trova lavoro per i tanti tatuaggi: Melissa Sloan ha 45 anni e la sua è una vera e propria ossessione.

Melissa Sloan è una mamma di 45 anni che ha una grande passione: i tatuaggi. Ne ha davvero tantissimi, anche sul volto, ed è proprio per questo che non riesce a trovare un lavoro. A suo dire, a causa del suo aspetto nessun datore la vuole assumere.

Mamma non trova lavoro per i tanti tatuaggi

Una mamma di 45 anni, con due bellissimi figli e un marito: la sua vita non potrebbe andare meglio, se non fosse per la mancanza di lavoro. Si chiama Melissa Sloan e non riesce a trovare un’occupazione a causa dei tanti tatuaggi che ha sparsi per tutto il corpo. La sua è una grandissima passione, anche se a guardare le fotografie sembrerebbe più un’ossessione.

Ha dichiarato:

“È una sensazione molto intensa quella che mi spinge verso il mondo dei tatuaggi. Ormai non riesco più a farne a meno e devo aggiungerne 3 a settimana. Vado praticamente in giro con la macchinetta nel bagagliaio e il mio fidanzato, quando ne ho voglia, me ne fa uno nuovo”.

Niente lavoro, ma è impensabile rinunciare ai tatuaggi

Anche se non trova lavoro a causa dei tatuaggi, Melissa non ha intenzione di rinunciare alla sua passione. La sua ossessione, perché altrimenti non si può definire, la porta a fare nuovi disegni ogni settimana. Forse, la sua sfortuna è aver trovato un compagno che, di professione, è proprio un tatuatore. La mamma 45enne ha dichiarato:

“Sono consapevole di averne molti e anche che questo mi avrebbe dato noie, ma non riuscire a trovare lavoro è dura. Sono stata impiegata come donna delle pulizie e sarei disposta a ricoprire la stessa mansione, ma nessuno mi accetta. Magari riesco a fare il colloquio, ma appena mi vedono, cambiano idea”.

Perché non ha smesso di tatuarsi?

Melissa ha fatto il primo tatuaggio quando era già grande, a 20 anni, poi non è riuscita più a fermarsi. Quando ha iniziato ad avere problemi per trovare un lavoro, però, non ha minimamente pensato di smettere. Il motivo? Rinunciare ai tattoo significherebbe affossare la sua identità per piacere agli altri.