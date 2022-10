Nicole Barnes, 29 anni, non è andata a prendere i figli a scuola ed è stata trovata morta in casa con il bambino più piccolo.

Mamma non va a prendere i figli a scuola, trovata morta in casa col bambino più piccolo

Nicole Barnes, di 29 anni, non è andata a prendere i figli a scuola ed è stata trovata morta accanto al bambino più piccolo, di 3 anni, nella sua abitazione. A lanciare l’allarme sono state le insegnanti degli altri tre figli, che si sono preoccupate perchè non l’hanno vista arrivare a scuola a prendere i bambini. Le insegnanti hanno allertato il padre dei bambini, Craig Sharnock, per chiedere come mai la donna non fosse andata a scuola.

Quando l’uomo è tornato a casa ha fatto la tragica scoperta. Insieme a lui un’amica della donna, che ha trovato il corpo privo di sensi. I due hanno provato a rianimarla in attesa dei soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La donna era a casa con il figlio autistico

La giovane mamma era andata a prendere il più piccolo a scuola e sarebbe andata a prendere anche gli altri figli.

Purtroppo si è sentita male mentre era in casa con il bambino di tre anni, affetto da una grave forma di autismo, e non si è più ripresa. Le cause del decesso non sono ancora note, l’autopsia svelerà ulteriori dettagli. Il padre dei bambini è stato costretto a lasciare il lavoro per prendersi cura dei piccoli, soprattutto del bambino malato. Un cugino ha avviato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia in difficoltà.